В КБР первые три дня сентября станут выходными в честь празднования Дня республики

Мероприятия, посвященные Дню государственности Кабардино-Балкарии, продолжатся до середины октября

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. День республики отметят в Кабардино-Балкарии (КБР) 1 сентября, три первых дня осени будут в регионе выходными. Торжества будут проходить до середины октября, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства КБР.

"1 сентября 1997 года была принята Конституция Кабардино-Балкарской Республики и учрежден День государственности республики. Тогда же, согласно постановлению парламента КБР, этот день был объявлен нерабочим. В этом году праздничная дата попадает на пятницу, то есть жителей Кабардино-Балкарии ждут три выходных дня подряд. 1 сентября в Нальчике состоится вручение госнаград за выдающиеся достижения во благо родной республики", - говорится в сообщении.

В школах пройдут торжественные линейки с поднятием флагов РФ и КБР, в Нацмузее республики откроется выставка "Годы и люди", посвященная истории становления КБР, на улице Кабардинской - выставка "Нальчик" в графическом и шрифтовом исполнении. Отмечается, что мероприятия, посвященные Дню государственности Кабардино-Балкарии, продолжатся до середины октября.

С 8 сентября в павильоне парка 100-летия КБР будет работать выставка "Городские летописи". 9 сентября в Зеленом театре в Нальчике состоится концерт "Мой край, моя республика", на Нальчикском ипподроме - конноспортивные соревнования, в центральном парке в этот день для детей до 12 лет будут бесплатно работать городские аттракционы и зоопарк. На площади Абхазии, в сквере Курортном и на Кабардинской начнется двухдневный фестиваль уличных театров "Город счастья".

10-11 сентября в республике пройдет велогонка "Дружба народов Северного Кавказа", 16-17 сентября на площади Согласия состоится фестиваль цветов. 8 октября на площади Абхазии состоится выставка достижений агропромышленного комплекса республики, а 14-15 октября на площади Абхазии пройдет гастрономический фестиваль.