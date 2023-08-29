В Калмыкии создали мобильную лингвистическую игру для изучения языков народов России

В программу вошли 30 языков жителей национальных республик страны

ЭЛИСТА, 29 августа. /ТАСС/. Первую мобильную лингвистическую игру "Сокровище нации", позволяющую детям бесплатно изучать 30 языков жителей национальных республик России и знакомиться с их культурой и традициями, запустили в Калмыкии благодаря гранту АНО "Институт развития интернета". Об этом ТАСС сообщил сооснователь IT-кластера "Цифровая Калмыкия" и руководитель проекта Аркадий Муниев.

"Благодаря поддержке "Института развития интернета" нам удалось реализовать уникальный лингвистический проект - разработать детскую мобильную игру "Сокровище нации". Главная цель проекта - развитие и популяризация 30 национальных языков народов России. Помимо первых шагов в изучении языка, дети смогут знакомиться с культурой, обычаями, традициями, достопримечательностями регионов. Скачать игру можно совершенно бесплатно на устройства с операционными системами IOS (App Store) и Android (Play Market)", - сказал он.

Согласно сюжету игры, ребенок находит книгу "Сокровище нации" с недостающими страницами, и чтобы ее спасти, ему приходится преодолевать препятствия и получать новые знания в изучении родного языка. Проходя уровни, в конце каждой главы детям предстоит преодолеть бонусное испытание. Сложность уровней растет по мере прохождения игры, ее основная механика - преодоление полосы препятствий с числами, словами и выражениями на языке игрока.

"В рамках проекта мы еще в феврале пригласили в Калмыкию команду разработчиков из Санкт-Петербурга, которые, живя четыре месяца в Элисте, обучали студентов навыкам 3D-моделирования и программирования игр и знакомились с культурой калмыцкого народа. Игра - результат нашей совместной плодотворной работы, в ходе которой мы связывались, в частности, с нацмузеями регионов, уточняя достопримечательности республик, самые известные локации, детали национальных костюмов. Например, в Калмыкии участник игры преодолевает препятствия по пути к центральному хурулу "Золотая обитель Будды Шакьямуни", а в Крыму - к замку "Ласточкино гнездо", - уточнил собеседник агентства.

Разработчики рассчитывают в дальнейшем создать еще несколько обновлений для игры и других приложений, что поспособствует более углубленному изучению национальных языков.