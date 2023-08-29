Петербуржцы смогут бесплатно прокатиться в раритетных автобусах на "Ленинградском рейсе"

Ретроавтобусы выйдут в рейсы в дополнение к транспорту, работающему по расписанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,29 августа. /ТАСС/. Четыре восстановленных раритетных автобуса отправятся в "Ленинградский рейс" 2 сентября по улицам Петербурга в честь годовщины открытия регулярного автобусного движения, проезд в них будет бесплатным. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в Telegram-канале.

"В эту субботу жители и гости нашего города смогут снова погрузиться в атмосферу прошлого, насладиться стилем и красотой раритетного транспорта. В честь 97-летия открытия регулярного автобусного движения в Ленинграде четыре восстановленных раритетных автобуса отправятся в "Ленинградский рейс". Мероприятие пройдет 2 сентября с 12.00 до 16.00", - написал он.

Поляков также добавил, что Автобусы ЛиАЗ 677М (1987 года выпуска), ЛАЗ-695Н (1995 года выпуска), Ikarus 260.37 (1989 года выпуска) и Ikarus 280.33О (1997 года выпуска) на один день вернутся на маршрут №7 и будут курсировать от улицы Кораблестроителей до Площади Восстания и обратно со всеми остановками. Проезд в них будет бесплатным. Ретротранспорт выйдет на линию в дополнение к технике, работающей по расписанию.

Кроме того, во время поездки пассажирам расскажут об истории автобусного движения в городе, особенностях оплаты проезда в 1960-80-х годах и многое другое. Все участники "Ленинградского рейса" получат сувенирные проездные билеты "5 копеек".