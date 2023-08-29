СМИ: организатор акций сожжения Корана в Швеции не сможет зарабатывать на эфирах в Tiktok

В аккаунте иммигранта иракского происхождения Салвана Момика отключили монетизацию

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Tiktok отключил функцию монетизации в аккаунте иммигранта иракского происхождения Салвана Момика, который в Стокгольме поджег копию священной для мусульман книги - Корана. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По его информации, ранее соцсеть раскритиковали, поскольку Момика и сам Tiktok, с которого он вел трансляцию сожжения Корана, заработали на скандальных акциях.

Как ранее сообщило агентство ТТ, организаторы акций вели прямые трансляции в Tiktok и выкладывали на платформу отдельные видео с критикой ислама. Трансляции набрали десятки миллионов просмотров, и, по словам Момика, позволили ему зарабатывать до 3 тыс. крон (почти $300) за каждую акцию. Иммигрант подчеркнул, что никакой помощи от социальных служб он не получает, поэтому живет на эти деньги.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика и второй организатор Салван Наджем пинали священную книгу, но не сожгли ее, а 31 июля и 14 августа у здания парламента вновь подожгли страницы Корана. Момика также провел маниифестацию у посольства Ирана.