В Дагестане намерены возродить производство старинной керамики

Также Минтуризма региона актуализировал перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов

МАХАЧКАЛА, 29 августа./ТАСС/. Производство испикской керамики планируют возродить в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Об этом в прямом эфире ЦУР республики заявил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

"Большая работа проведена по возрождению старинного дагестанского промысла испикская керамика в Сулейман Стальском районе. Выявлены мастера, имеющие навыки производства керамических изделий, изучены ранее существовавшие формы производства керамических изделий в районе и техника их изготовления. Дополнительно для мастеров приобретена муфельная печь для обжига керамических изделий с нанесением глазури", - сказал Мерданов.

По его словам, Минтуризма Дагестана планирует возродить старинные дагестанские ремесла и актуализировал перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов.

"В перечень были включены такие традиционные места быта, как кайтагская, усишинская и гапшиминская вышивки, музыкальные инструменты, кумыкский платок "Тастар", кубачинская вышивка золотой нитью", - добавил он.

Испикская керамика получила свое название по наименованию села Испик в Южном Дагестане, где была обнаружена.