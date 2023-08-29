Депутат Гусев предложил оплачивать неиспользованные выходные родителям детей-инвалидов

Дмитрий Гусев отметил, что в соответствии с Трудовым Кодексом одному из родителей ребенка-инвалида предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев предложил министру труда России Антону Котякову рассмотреть возможность выплачивать родителям детей-инвалидов компенсации за неиспользованные выходные по уходу за ребенком. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня направил обращение министру труда России Антону Котякову с просьбой рассмотреть возможность выплаты компенсаций [родителям детей-инвалидов] за неиспользованные выходные [по уходу за ребенком]. Считаю возможным осуществлять такие выплаты за счет средств Социального фонда России", - написал он.

Гусев отметил, что в соответствии с Трудовым Кодексом одному из родителей ребенка-инвалида предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. С 1 сентября 2023 года все эти дни можно будет объединить и взять сразу 24 выходных подряд, добавил он.

"Однако некоторые родители не всегда могут использовать положенные для отдыха дни, и они фактически сгорают. В случае предоставления компенсации можно было бы нанять няню, чтобы родители не теряли свой доход, а дети были под присмотром", - считает Гусев.