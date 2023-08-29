В Таджикистане задержали мошенника, вступившего в брак с 13 женщинами

Хасан Мухтаров представлялся при знакомстве "специалистом по изгнанию духов и джинов"

ДУШАНБЕ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники милиции Таджикистана задержали мужчину, который, представляясь специалистом по изгнанию джиннов, обманом вступил в брак с 13 женщинами. Об этом сообщило издание "Азия плюс".

"Гражданин Таджикистана Хасан Мухтаров задержан по обвинению в многоженстве. <...> Мужчина, представляясь священнослужителем, якобы вступил в мусульманский брак с 13 женщинами", - сообщило издание со ссылкой на материалы МВД.

Задержанный представлялся при знакомстве "специалистом по изгнанию духов и джинов". Мухтаров никак не обеспечивал жен и появившихся в браке детей.

Уголовный кодекс Таджикистана определяет многоженство как сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. В республике это наказывается штрафом в эквиваленте до $12,3 тыс., исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок до пяти лет.