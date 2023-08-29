В Мордовии ввели ограничение на посещение лесов из-за сухой и ветреной погоды

Распоряжение будет действовать в Зубовском и Виндрейском территориальных лесничествах республики в период с 29 августа по 4 сентября включительно

ТАСС, 29 августа. Власти Мордовии ограничили посещение лесов и въезд транспортных средств на территорию лесничеств из-за сухой и ветреной погоды, сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" Минлесхоза Мордовии.

"В Мордовии введено ограничение на посещение лесов. В связи с действующим на территории Республики Мордовия особым противопожарным режимом, установившейся сухой и ветреной погоды Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия издан приказ об ограничении пребывания граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда в границах Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать в Зубовском и Виндрейском территориальных лесничествах республики в период с 29 августа по 4 сентября включительно.

По данным ведомства, в Мордовии действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах штраф для граждан составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

По данным Гидрометцентра РФ, в Саранске в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 21-25 градусов, осадков до выходных не ожидается.