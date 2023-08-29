Почти 340 переездов отремонтировали на Московской железной дороге с начала года

До конца 2023 года для минимизации рисков ДТП на МЖД планируется оборудовать автоматическими шлагбаумами 10 переездов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичные железнодорожники с начала 2023 года выполнили текущий ремонт 335 переездов, расположенных в границах Московской железной дороги (МЖД), что составляет 66% от запланированного объема. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"В ходе работ была заасфальтирована проезжая часть, находящаяся в зоне обслуживания ОАО "РЖД". На четырех из семи железнодорожных переездов, где предусмотрен капитальный ремонт, заменены устройства заграждения переездов (УЗП), что повысит безопасность их пересечения автотранспортом. Работы по капитальному ремонту продолжатся в сентябре-октябре", - значится в публикации.

Кроме того, до конца текущего года для минимизации рисков ДТП на МЖД планируется оборудовать автоматическими шлагбаумами 10 переездов. Они появятся на станциях Зеленый Бор, Ивантеевка, Фаустово Московской области, Лукашевка Курской области, а также на участках Фаустово - Виноградово, Чкаловская - Монино, Александров-2 - Бельково, Пост 81 км - Наугольный, Бронницы - Фаустово, Павшино - Нахабино.

Также три переезда в Московской области оборудуют постами для дежурных работников. Они появятся у платформ Ситенка и Шугарово Павелецкого направления, а также в районе поселка Михнево городского округа Ступино.

"Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок, минимизации рисков ДТП работники магистрали не только постоянно следят за состоянием переездов, но и стараются привлечь внимание автовладельцев к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей", - заключается на сайте.