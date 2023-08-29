Организаторы пригласили участников Казанского молодежного саммита из 30 стран на ВМФ-2024

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Казанский глобальный форум является отличной возможностью для налаживания диалога

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Организаторы Всероссийского молодежного фестиваля (ВМФ), который пройдет в Сочи в 2024 году, пригласили участников Казанского глобального молодежного саммита из 30 стран. Об этом сообщил замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов во время пленарного заседания саммита.

"Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Основная его цель - объединение молодежи мира вокруг общих традиционных ценностей ради справедливого многополярного мира и развития международных партнерских отношений, - сказал он. - В адрес ведомств по делам молодежи всех представленных сегодня на саммите стран мы направили приглашения на данный фестиваль. Очень рассчитываем и ждем вас, ваши делегации, вашу молодежь на следующий год в России".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Казанский глобальный форум является отличной возможностью для налаживания диалога. "Ваша площадка предоставляет отличную возможность для налаживания прямого диалога и эффективного взаимодействия между теми, кто самым непосредственным образом занимается повышением роли молодежи в решении социально-политических задач", - сказал Лавров в обращении к участникам саммита, которое зачитал генеральный директор Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Расул Омаров.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, выступая на пленарном заседании саммита, отметил, что вопросы воспитания молодежи на основе традиционных ценностей - это один из приоритетов развития России. "Наша страна рассматривает традиционные ценности как основу развития российского общества, позволяющую укреплять суверенитет, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, - сказал он. - Россия вместе с государствами, придерживающимися гуманистических традиционных ценностей, противостоит попыткам изменить и ценности, и саму природу человека, разрушив культурный и этический фундамент цивилизации. Эта борьба ведется сейчас на многих направлениях и в разных областях. И сфера воспитания будущих поколений - важнейший пункт этого противостояния".

II Казанский глобальный молодежный саммит проходит в столице Татарстана 28-29 августа. В нем принимают участие 140 делегатов из 30 стран. В их числе министры по делам молодежи Ливии, Сенегала, Палестины, а также заместители министров Ливана, Камеруна, Таджикистана, министр молодежи и спорта штата Хиршабелле Сомали. Главной повесткой саммита станет обсуждение роли традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире.