В России разработали концепцию придорожного сервиса для развития автотуризма

Минэкономразвития спрогнозировало рост поездок на Дальний Восток, Северный Кавказ, Урал, в Сибирь, Москву и Золотое кольцо

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало концепцию придорожного сервиса для развития автотуризма в России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства РФ.

"Для развития автотуризма разработали концепцию развития придорожного сервиса", - говорится в сообщении.

Сейчас туризм обеспечивает треть транспортных потоков, при развитии точек притяжения люди будут чаще летать и ездить на поездах, личных автомобилях. Вырастет число поездок на Дальний Восток, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, станут популярнее Москва и Золотое кольцо, отметили в министерстве.

При этом в России устаревший парк автобусов и круизных судов, высокая загрузка железнодорожной инфраструктуры. Требуется и расширение парка самолетов. Минэкономразвития РФ совместно с Минпромторгом России и министерством транспорта Москвы проанализировало запрос отрасли. Началось формирование заказа для промышленности на производство подвижного состава, запланировано строительство круизных судов. Существенных затрат требует обновление парков речных судов и причальной инфраструктуры, подчеркнули в МЭР.