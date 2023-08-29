Премьер Эстонии заявила, что спецслужбы не предупреждали ее о рисках бизнеса ее мужа в РФ

Портал ERR ранее сообщил, что компания Stark Logistics продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС. Глава правительства Эстонии Кая Каллас утверждает, что спецслужбы страны не предупреждали ее о возможных рисках бизнеса ее мужа Арво Халлика в РФ.

"[Полиция безопасности] не сказала мне ничего подобного и не дала мне никаких указаний. Они говорят, что ничего противозаконного не было сделано", - сказала Каллас в передаче "В студии премьер-министр" (Stuudios on peaminister) на Vikerraadio. Она комментировала информацию о сотрудничестве компании ее мужа с Россией, несмотря на введенные страной недружественные меры против РФ.

Портал ERR сообщил 23 августа, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьер-министра, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала спецоперации РФ, то есть в марте 2022 года. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компании ее супруга в России, но отказалась уходить в отставку. Глава кабмина отметила, что всегда старалась разделять работу и семейную жизнь и якобы не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.