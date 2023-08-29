Пушилин назначил советника по развитию акватории Азовского моря в ДНР

Марина Борисюк была одним из финалистов конкурса "Лидеры возрождения"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил одного из финалистов конкурса "Лидеры возрождения" - Марину Борисюк - своим советником по развитию акватории Азовского моря.

"Нам нужны люди. У нас слишком много проблем, которые мы превращаем в задачи, которые мы обязаны решать. Для этого нужна команда. У нас уже более 40 назначений, и это не предел. Сегодня принимаю решение: два человека, которые будут назначены сегодня, - заместитель министра культуры [ДНР], им становится Пащенко Виктория, и у нас есть очень важное направление - развитие азовской акватории, советник по развитию азовской акватории - ей становится Борисюк Марина Владимировна", - сказал Пушилин в ходе церемонии закрытия и награждения победителей конкурса "Лидеры возрождения".

Ранее врио главы региона неоднократно говорил, что для ДНР развитие акватории - один из первостепенных вопросов. В частности, власти республики планируют развивать пассажирские и грузоперевозки морским транспортом, а также добычу рыбы на уровне советских годов, когда на данной территории добывалось до 18% всей рыбы страны, обустроить рекреационные зоны по всему побережью.

Конкурсы "Лидеры возрождения" были запущены в Запорожской и Херсонской областях 21 сентября, а 22 сентября - в Донецкой и Луганской народных республиках. Целями конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

По словам Пушилина, при проведении конкурса на территории ДНР организаторы учли все особенности оперативной обстановки. Военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения, также обеспечили возможностью участия.

"Кто-то мог принять очно, если позволяла ситуация, если позволяла обстановка на фронте. Более того, мы сами лично выезжали на позиции к ребятам. Мы прекрасно понимаем, что на фронт пришли не только профессиональные военные. Пошли как раз те ребята, которые занимались гражданскими вопросами - госслужащие, шахтеры. Конечно же, им нужно возвращаться", - подчеркнул Пушилин.