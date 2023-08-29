Медики отметили положительную динамику в лечении зараженного сибирской язвой под Воронежем

У его госпитализированной сестры диагноз не подтвердился

ВОРОНЕЖ, 29 августа. /ТАСС/. Врачи зафиксировали положительную динамику в лечении мужчины, который заразился сибирской язвой в Воронежской области, сообщила ТАСС пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"На данный момент в инфекционном центре при БСМП №8 проходят лечение два пациента. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой, лечение продолжается. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры, и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось. Клинических проявлений сибирской язвы нет, она проходит лечение, состояние удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что в Воронежской области лабораторно подтвержден один случай заболевания человека сибирской язвой на хуторе Красные Холмы, мужчина госпитализирован в БСМП №8 в состоянии средней степени тяжести, причиной заражения стала разделка туши зараженного животного, все контактные лица находятся под контролем врачей.

Об очагах

В Воронежской области выявили два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона Александра Гусева, который ввел на нем карантин до 23 октября. В радиусе 2 и 7 км от очага в Воронеже установлены неблагополучная, угрожаемая зоны по сибирской язве. Очаги запрещено посещать посторонним лицам, также на их территории нельзя ввозить и вывозить животных, проводить их убой, вывозить продукты убоя и молоко, проводить ярмарки и охоту.

На части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского ввели режим ЧС до 16 ноября: для населения в радиусе 7 км от очага сибирской язвы запрещено посещение территории посторонними лицами, ввоз-вывоз животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов, охота.