Военнослужащие из ЛНР приняли участие в конкурсе "Лидеры возрождения"

Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил военнослужащих из республики, которые приняли участие в конкурсе "Лидеры возрождения". Слова благодарности он выразил в ходе церемонии закрытия и награждения победителей конкурса.

"Особые слова благодарности я бы хотел сегодня выразить нашим ребятам военнослужащим, которые с оружием в руках защищают нашу землю, выполняют свой воинский долг. Но, несмотря на сложность той ситуации, в которой они находятся, они нашли время, прибыли на наш конкурс, они тоже показали, что они сильны. <...> Я считаю, что они тоже достойны быть в нашей команде", - сказал Пасечник.

Конкурсы "Лидеры возрождения" были запущены в Запорожской и Херсонской областях 21 сентября, а 22 сентября - в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.