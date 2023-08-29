Лидер республиканцев в Палате представителей сообщил, что у него диагностировали рак

Стивен Скалис заявил, что намерен продолжить исполнять свои обязанности

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты диагностировали раковое заболевание у лидера республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса (от штата Луизиана), он намерен продолжить исполнять свои обязанности. Об этом говорится в заявлении законодателя.

Скалис отметил, что в ходе обследования у него была "диагностирована множественная миелома, в полной мере поддающийся терапии рак крови". "Я начал лечение, которое продолжится несколько месяцев", - сообщил республиканец. Он добавил, что планирует "вернуться в Вашингтон" и "продолжить работу в качестве лидера большинства".

По данным портала Axios, Скалис играет ключевую роль в вопросах, касающихся составления графика заседаний Палаты представителей, а также выработки законодателями-республиканцами единой позиции по основным темам.

В июне 2017 года Скалис и еще несколько человек получили ранения при стрельбе в городе Александрия (штат Вирджиния). Скалис тогда был ранен в бедро. Ему провели несколько операций, после чего законодатель вернулся к работе.

На состоявшихся в стране 8 ноября прошлого года промежуточных выборах в Конгресс демократы потеряли большинство в Палате представителей, контроль над ней перешел к Республиканской партии.