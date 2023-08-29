Во Владимирской области учредили медаль для педагогов

В 2023 году ее получат 55 человек

ТАСС, 29 августа. Специальная региональная награда - медаль "Педагогическая слава земли Владимирской" учреждена для педагогов во Владимирской области, соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания. Медалью будут награждать работников образовательных организаций за заслуги в профессиональной деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Заксобрания.

"На августовском заседании депутаты подавляющим большинством голосов приняли закон об учреждении специальной областной награды для педагогов - медали "Педагогическая слава земли Владимирской", - сказали в пресс-службе.

Ранее депутаты детально рассмотрели и одобрили законопроект на заседании профильного комитета. Медаль будет вручаться работникам образовательных организаций, в том числе за развитие творческого потенциала у детей, создание авторских методик по обучению, инновационных учебно-методических пособий, программ, за ведение научной деятельности.

По данным пресс-службы, в Год педагога и наставника медали получат 55 человек, им также выплатят премию в размере 45 тыс. рублей. В 2024 году размер премии будет уточняться.