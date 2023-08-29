Туристический поток в Петербург с января по август составил более 5 млн человек

В городе развиваются образовательный, деловой, промышленный, а также семейный и молодежный туризм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург принял с начала года 5,3 млн туристов, что составляет почти 70% от числа гостей за весь 2022 год. Эти данные сообщила пресс-служба городской администрации по итогам стратегической сессии по развитию туризма и инфраструктуры туризма при участии губернатора Петербурга Александра Беглова, которую провел председатель правительства России Михаил Мишустин.

"За январь-июль 2023 года Петербург посетили 5,3 млн туристов. В 2022 году общий турпоток составил более 8 млн посещений. Туризм принес в экономику города почти 367 млрд рублей. За последние 1,5 года Северная столица получила 30 наград и премий за достижения в различных направлениях туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представители Смольного отметили, что в Петербурге развиваются образовательный, деловой, промышленный, семейный, молодежный туризм.

Для привлечения российских и иностранных туристов ведется масштабная маркетинговая кампания "Гостеприимный Петербург", в рамках которой проводятся презентации возможностей города в регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Презентации Петербурга в статусе культурной столицы СНГ прошли в Армении, Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии и Казахстане. Среди государств дальнего зарубежья основные туристские рынки - это Индия, Китай, страны Большого Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.