Сальдо заявил о трудоустройстве 13 участников "Лидеров возрождения"

Четверо из них из Запорожской области, девять - из Херсонской

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Четверо участников конкурса "Лидеры возрождения" из Запорожской области и девять из Херсонской области уже трудоустроены.

"У нас тоже уже 9 человек работают из участников конкурса, сегодня все финалисты Херсонской области нужны", - сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ходе церемонии награждения победителей конкурса "Лидеры возрождения".

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что участники конкурса сразу понимают, "куда они идут, и это очень ценно". "Когда пришли ребята из "Лидеров возрождения", все четыре человека сразу понимали, на что они шли, и это очень ценно, они работают сегодня у нас. Мы ждем новых ребят, мы обязательно просмотрим не только тех, кто победил, просмотрим вторые и третьи позиции", - добавил он.

Финал конкурса "Лидеры возрождения" стал местом проверки профессиональных навыков для 37 представителей Запорожской и Херсонской областей.

Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. 21 сентября они начались в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября - в Донецкой и Луганской народных республиках. Их целями являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы. Принять участие в этих конкурсах могли люди не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв региона, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности.