На Украине к общественно полезной работе привлекли 48 тыс. безработных

Виды общественных работ зависят от потребностей конкретного региона, пояснила замминистра экономики Татьяна Бережная

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Почти 48 тыс. безработных на Украине привлекли к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления". Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

"На сегодняшний день к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта привлечены почти 48 тыс. безработных", - приводятся на сайте ведомства слова заместителя министра экономики Татьяны Бережной. Она добавила, что больше всего безработных насчитывается в Харьковской области - 9 тыс. В Полтавской области к работам привлечены более 7 тыс. человек, в Черниговской и Киевской - более 5 тыс.за

Замминистра пояснила, что виды общественных работ зависят от потребностей конкретного региона. "Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает центру занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению этих работ", - добавила она.

Проект "Армия восстановления" запустили на Украине осенью прошлого года. Проект направлен на привлечение временно безработных к выполнению общественно полезных работ.