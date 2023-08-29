Предприниматель из Курской области передал вузу в ЛНР 5 тонн семян озимой пшеницы

Студентам предстоит впервые опробовать сорт на опытных участках

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Предприниматель из Курской области передал 5 тонн семян озимой пшеницы Луганскому государственному аграрному университету имени Климента Ворошилова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, студенты заложат семена на опытных участках региона.

"Наш вуз получил 5 тонн семян озимой пшеницы сорта "Скипетр" от предпринимателя из Курской области, чтобы наши студенты подготовились к закладке урожая 2024 года. Данный сорт включен в государственный реестр селекционных достижений - четыре последних года занимает первое место по количеству высеянных семян и по площади посева среди всех сортов озимой пшеницы в Российской Федерации. Нашим студентам предстоит впервые опробовать сорт на опытных участках", - сказал сотрудник пресс-службы вуза.

Собеседник агентства уточнил, что передача семян прошла в рамках проекта Российского союза сельской молодежи и Росмолодежи "Кадры для села".