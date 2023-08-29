В Полтавской области планируют снести 179 объектов культурного наследия

В регионе обнаружили объекты, содержащие символику СССР и Российской империи, но не подлежащие сносу, так как они входят в список культурного наследия, сообщило издание "Змист"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Полтавской области Украины рассматривают вопрос об исключении из списка культурного наследия 179 объектов, чтобы потом их можно было снести в рамках так называемых дерусификации и декоммунизации. Об этом сообщило украинское издание "Змист" со ссылкой на директора Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Полтавской областной администрации.

С соответствующим предложением выступил Украинский институт национальной памяти, который обнаружил в области 179 объектов, содержащих символику СССР и Российской империи, но не подлежащих сносу, так как они входят в список культурного наследия. Объекты предлагается из списка вычеркнуть, а затем уже снести. Список не приводится.

Ранее жители Полтавы проголосовали за переименование более 60 улиц, названия которых связаны с Россией. В городе больше не будет улиц Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Горького, Глинки, Дунаевского, Крамского, Курчатова, Лобачевского, Ломоносова, Менделеева, а также многих других, носивших имена известных писателей, композиторов и ученых. В мае власти Полтавской области направляли обращение в Минкультуры Украины о снятии с учета 164 советских памятников, что позволит их снести.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.