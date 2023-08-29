Число гостей фестиваля уличной еды в Калуге более чем вдвое превысило ожидаемое

Его посетили около 65 тыс. человек

ТАСС, 29 августа. Фестиваль уличной еды в Калуге "Калуга. Улица. Еда" посетили около 65 тыс. гостей, что в два раза больше запланированного. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Ждали 30 тыс., пришли 65 тыс. Число гостей фестиваля "Калуга. Улица. Еда" более чем в два раза превзошло ожидания", - написал он.

Участие в фестивале приняли 45 рестораторов, в основном это калужские предприятия общественного питания. "В своих блюдах их шеф-повара старались использовать продукты местных производителей. В целом в организации фестиваля было задействовано более 120 калужских предпринимателей", - отметил губернатор.

Фестиваль "Калуга. Улица. Еда" проходил с 24 по 27 августа, в нем, кроме проектов калужских рестораторов, приняли участие пять приглашенных проектов из Москвы, Владивостока, Калининграда, Смоленска и Витебска. Калужские рестораторы представили гостям специальное меню, созданное для фестиваля, в которое были включены, в том числе, "Пожарские котлеты" с различными начинками, свиные ребра в различных глазировках, запеченные по фирменному рецепту.