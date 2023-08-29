Многодетные семьи Владимирской области с 2024 года смогут выбирать деньги вместо земли

Получить выплату можно будет, написав заявление в органы соцзащиты по месту жительства

ТАСС, 29 августа. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли закон, согласно которому многодетные семьи региона с 2024 года смогут заменить предоставление бесплатного земельного участка выплатой в 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Суть [закона] в том, чтобы меру социальной поддержки получателям - семьям с тремя и более детьми, стоящими в очереди на улучшение жилищных условий, - предложить в удобном для них варианте: либо участком, либо сертификатом на 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при выборе сертификата семьи должны будут написать заявление в органы соцзащиты по месту жительства.

"Важно, что выделяемая государством сумма "окрашена". Потратить ее можно будет исключительно на улучшение жилищных условий: приобретение квартиры, дома, того же земельного участка, причем тут можно использовать и ипотеку, и долевое строительство - любые формы", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Владимира Киселева.

По его словам, денежные средства можно будет потратить на участок, дом или квартиру, расположенные на территории Владимирской области. Жилье не может быть аварийным и не должно принадлежать близким родственникам.

В очереди на землю в регионе стоят более 500 многодетных семей. Отмечается, что не во всех муниципалитетах есть свободные наделы, так же как не у всех семей есть возможность построить дом на выделенном земельном участке. "Часть участков стояла пустырями. Многие просто продавали полученную от государства землю. При этом вырученные деньги могли потратить на любые цели, порой, довольно далекие от жилищных", - подытожили в пресс-службе.