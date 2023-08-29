Запасы воды в Стамбуле опустились ниже 30% от нормы

Власти называют ситуацию критической

СТАМБУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Запасы воды в водохранилищах Стамбула снизились до 29,78% от нормы. Об этом сообщил департамент по вопросам водопользования местной мэрии.

По его данным, ранее запасы воды в 16-миллионном турецком городе опускались ниже 30% в ноябре 2020 года. "Запасы воды в водохранилищах Стамбула по состоянию на 29 августа составили 29,78% от нормы в сравнении с 23 августа, когда были проведены последние замеры и запасы оценивались в 31,57%", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, меньше всего воды - 3,84% от нормы - осталось в водохранилище Пабучдере в европейской части города.

При норме 868,7 млн куб. м воды ее запасы в водохранилищах Стамбула уменьшились до 258 млн куб. м. Власти называют ситуацию критической.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее призвал жителей турецкого мегаполиса к экономии воды из-за угрозы засухи, с которой он сталкивается. Также сообщалось, что воды в местных водохранилищах осталось на два месяца.