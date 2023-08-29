Опрос: более 80% французов выступает против ношения в школах мусульманского платья абайи

При этом мужчины в большей степени выступают против абайи, чем женщины

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Франции выступают против ношения в школах абайи - традиционного мусульманского женского платья, которое полностью закрывает тело и носится поверх обычной одежды. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической компании CSA по заказу телеканала CNEWS.

Против ношения абайи в школах выступили 82% опрошенных, тогда как в пользу него высказались 17% респондентов. 1% участников исследования отказались выразить мнение по этому вопросу.

При этом мужчины в большей степени выступают против абайи (85%), чем женщины (79%).

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования 29 августа среди 1 008 жителей Франции.

27 августа министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь заявил, что власти республики намерены запретить носить в школах абайю.

С марта 2004 года в учебных заведениях Франции законодательно запрещено ношение религиозных символов или одежды, которая символизирует религиозные убеждения. С тех пор в стране регулярно вспыхивают дебаты на предмет запрета ношения традиционной для мусульманских стран одежды, которую требуется снимать на входе в учебное заведение.