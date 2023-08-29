Прием заявок на участие в VIII Каспийском медиафоруме в Астрахани продлится до 14 сентября

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, ожидаются делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. VIII Каспийский медиафорум, основной темой которого станут общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов, пройдет в Астрахани с 18 по 19 сентября. Прием заявок для участия продлится до 14 сентября, сообщили ТАСС в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

"С 18 по 19 сентября в Астрахани пройдет VIII Каспийский медиафорум. Главная тема мероприятия в этом году - общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин приглашает принять участие в медиафоруме журналистов, блогеров, представителей органов власти и общественных организаций. Зарегистрироваться на Каспийский медиафорум - 2023 можно до 14 сентября", - говорится в сообщении.

В рамках форума предполагается обсуждение, в том числе, проблем и перспектив развития системы медиаобразования, а также новых механизмов продвижения русского языка как инструмента межнационального общения. Ожидается, что в рамках мероприятий приглашенные эксперты представят свои практики. На дискуссионной площадке "Международный транспортный коридор Север - Юг. Новые реалии - новые возможности" участники узнают подробности глобального проекта от руководителей российских и зарубежных компаний.

"Традиционно подведем итоги международного конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". Мы ожидаем делегации из Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, Узбекистана", - приводятся в сообщении слова Игоря Бабушкина.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума появилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторами форума выступают правительство Астраханской области при поддержке Администрации президента России, Министерства иностранных дел России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ.

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.