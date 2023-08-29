29 августа, 18:10

В Дагестане впервые провели автомобильную дорогу к высокогорному селу Хушет

В закладку дороги вложили около 500 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Автомобильную дорогу впервые провели к селу Хушет в Дагестане, где проживают около 1 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

"Дорога открыта. Мы планируем провести ее в более нормативное и качественное состояние. Строительно-монтажные работы планируется начать с 2024 года", - говорится в сообщении.

По словам депутата Народного собрания Дагестана Абдурахмана Камилова, который выступил меценатом проекта, в закладку дороги вложили около 500 млн рублей.

Ранее в социальных сетях распространялись видео, как жители села в Цумадинском районе Дагестана вынуждены были тащить на носилках больных к автомобилю скорой помощи по узкой тропе из-за отсутствия автомобильного сообщения. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация