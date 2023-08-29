Тайвань отменил рейсы и занятия в школах из-за приближения супертайфуна "Саола"

По данным Центрального метеорологического управления острова, "Саола" находится в 330 км к юго-востоку от Тайваня

ГОНКОНГ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня приняли решение отменить в среду занятия в некоторых школах и частично приостановить работу органов власти в уездах Гаосюн и Пиндун на юге острова из-за приближения супертайфуна "Саола". Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Население на юге острова призывают проявлять осторожность: в ближайшие сутки там ожидается выпадение около 80 мм осадков, а в отдельных районах уездов Пиндун и Тайдун - до 100 мм.

Из-за непогоды отменено восемь внутренних авиаперелетов, а также 72 рейса паромного сообщения между Тайванем и прилегающими архипелагами.

По данным Центрального метеорологического управления острова, "Саола" находится в 330 км к юго-востоку от Тайваня. Скорость порывов ветра достигает 58 м/с. Радиус супертайфуна увеличился до 180 км. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью 15 км/ч.

Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" 27 августа усилился до супертайфуна. Ожидается, что его центр в ночь на четверг пройдет в 150 км к югу от Тайваня, пересечет пролив Лусон и направится в сторону побережья южной китайской провинции Гуандун.

В начале августа на Тайвань обрушился тайфун "Канун". Тогда в результате удара стихии на острове погибли четыре человека.