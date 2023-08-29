Экипаж самолета Москва - Сочи наградят почетным знаком "Аэрофлота" за спасение ребенка

Бортпроводники выполнили сердечно-легочную реанимацию младенцу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экипаж самолета компании "Аэрофлот", спасший ребенка на борту, наградят корпоративной наградой перевозчика "Отличник Аэрофлота". Об этом сообщает пресс-служба компании.

28 августа перед посадкой рейса SU1118 Москва - Сочи в аэропорту назначения произошло внезапное ухудшение состояния здоровья младенца, которому было всего две недели от рождения, с вероятностью угрозы жизни для ребенка. "Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия: ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников, бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию", - пояснили в пресс-службе.

В результате грамотных действий экипажа, продолжили здесь, у ребенка возобновилось дыхание. После посадки самолета в аэропорту Сочи младенца передали медицинским работникам, которые, в свою очередь, приняли решение о его госпитализации.

"За профессионализм, проявленный в экстремальной ситуации, руководством "Аэрофлота" принято решение о поощрении экипажа денежной премией и награждении высшей корпоративной наградой авиакомпании - почетным знаком "Отличник Аэрофлота", - заключили в пресс-службе.