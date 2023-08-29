Белый дом назвал обнадеживающей видеозапись с Уиланом в колонии

Он был осужден в России за шпионаж

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает обнадеживающей видеозапись с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом, находящимся в колонии строгого режима. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

"Американские должностные лица общались с Полом на протяжении последних нескольких месяцев. Было обнадеживающим видеть, что он остается, говоря словами его брата, несломленным", - сказала она, комментируя видеозапись.

"Россия должна немедленно освободить его. И в этом мы весьма последовательны", - утверждала Жан-Пьер.

В репортаже, показанном российским телеканалом RT, рассказывается о жизни американца в колонии в Мордовии, его судебном деле, потенциальной возможности обмена заключенными с США. Телеканал показал, как осужденный живет, работает, питается в столовой, его камеру. По словам репортера, Уилану "было трудно скрыть свою радость от встречи со съемочной группой". Однако, когда у американца попытались взять интервью, тот отказался, несмотря на то что ранее в письменной форме подтвердил готовность ответить на пару вопросов.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, США, Канады и Ирландии, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.