В "Аэрофлоте" заявили, что при посадке в Хургаде экипаж действовал штатно

Самолет вернулся в Россию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экипаж самолета "Аэрофлота", летевшего рейсом Москва - Хургада, при посадке в аэропорту назначения выполнил стандартные действия при невключении реверса одного из двигателей, борт в штатном режиме уже вернулся в Россию. Об этом заявили журналистам в пресс-службе компании, комментируя публикации об инциденте в Хургаде.

"При посадке рейса SU422 Москва - Хургада за 28 августа на этапе пробега самолета по взлетно-посадочной полосе экипаж выполнил стандартные действия при управлении воздушным судном, предусмотренные в случае невключения реверса одного из двигателей", - сообщили в пресс-службе.

В "Аэрофлоте" отметили, что экипаж "в штатном режиме завершил пробег и самостоятельно зарулил на место стоянки".

"Послеполетный осмотр не выявил каких-либо повреждений и неисправностей, дополнительно был выполнен контрольный тест работы створок реверса, который подтвердил их штатную работу, воздушное судно в штатном режиме выполнило обратный рейс из Хургады в Москву", - заключили в пресс-службе.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появились сообщения, что самолет "Аэрофлота" при посадке в Хургаде 28 августа начало разворачивать на взлетно-посадочной полосе.