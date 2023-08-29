Порядка 600 тыс. домов в Стамбуле опасны для проживания

Власти Турции проводят работы по строительству порядка 300-350 тыс. сейсмостойких домов в рамках проекта реновации

СТАМБУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 600 тыс. домов в Стамбуле или четверть его жилого фонда считаются опасными для проживания. Власти Турции проводят работы по строительству в 16-миллионном городе порядка 300-350 тыс. сейсмостойких домов в рамках проекта реновации, сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

"Порядка 600 тыс. домов в Стамбуле считаются весьма опасными для проживания", - сказал он в эфире телеканала Haberturk. "С участием нашего министерства работы по реновации продолжаются в 188 местах, но их необходимо ускорить. Мы определили две крупные резервные территории в азиатской и европейской частях города, где можем возвести 350 тыс. домов", - отметил министр.

По его словам, в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул, до 2030 года прогнозируется землетрясение магнитудой 7,5. "Мы не хотим никого беспокоить, но вынуждены об этом говорить. В Турции в любом месте и в любое время может произойти землетрясение. Она входит в пятерку стран с рисками землетрясений", - сказал Озхасеки.

По словам министра, Стамбулу необходим особый закон, касающийся градостроительства и подготовки к землетрясению. Его планируется рассмотреть и принять в осеннюю сессию парламента Турции, которая начнется в октябре.

Турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений в 16-миллионном городе могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, жители порядка 100 тыс. домов могут погибнуть, временное жилье понадобится 4,5 млн человек.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., 45 тыс. пострадали.