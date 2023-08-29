Более 19 тыс. нарушителей переместили с парковок для инвалидов в Москве с начала года

Среди нарушителей попадаются, в частности, люксовые авто

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 19 тыс. нарушителей переместили с парковочных мест для инвалидов в столице с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Не меньше 10% парковочных мест на улицах Москвы выделено для людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит. Такие места шире и удобнее, а парковаться на них можно, если машину внесли в Федеральный реестр инвалидов и на ней есть знак "Инвалид", - значится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на специальную разметку и знаки, на таких местах иногда все еще паркуются нарушители. "Их автомобили по решению ГИБДД перемещаются на спецстоянку, чтобы освободить места для тех, кто в них действительно нуждается. Всего с начала года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили более 19 тыс. автомобилей", - уточнили в пресс-службе.

Среди нарушителей попадаются, в том числе, люксовые авто: Maybach (один случай), Maserati (три случая), Bentley (пять случаев), Tesla (12 случаев), Cadillac (23 случая), Porsche (89 случаев).