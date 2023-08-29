29 августа, 20:26
Дело Дональда Трампа

Трамп считает, что не попадет в тюрьму

AP Photo/ Ben Gray
Дональд Трамп
© AP Photo/ Ben Gray

По словам экс-президента США, в настоящее время число его сторонников "больше, чем было когда-либо"

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что ему не грозит тюремное заключение, несмотря на то что сейчас он является обвиняемым по четырем уголовным делам.

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"Не думаю, что это когда-либо произойдет, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью с радиоведущим Гленном Беком. - Каждое из дел - это надувательство".

Бывший американский лидер заявил, что он подвергается уголовному преследованию со стороны "плохих, больных людей". Трамп также отметил, что в настоящее время число его сторонников "больше, чем было когда-либо".

Как указывал журнал Rolling Stone, всего против экс-президента выдвинуто 91 обвинение, в том числе 44 федерального уровня и 47 на уровне штатов. По последнему делу, возбужденному в штате Джорджия, где он обвиняется во вмешательстве в выборы в 2020 году, политику может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в будущем году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии. Действующий президент США Джо Байден собирается на выборах бороться за переизбрание от демократов. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
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