В Южном Бутове завершили реконструкцию ФОК

Общая площадь объекта составляет около 4,5 тыс. кв. м.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на юго-западе столицы, в Южном Бутове. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Объект расположен по адресу: Бунинская Аллея, дом 9А.

"Здание ФОКа было реконструировано, благодаря чему увеличились площади для занятий спортом. Выполнена перепланировка - техническое пространство под крышей превратилось в полноценный третий этаж. По итогам комплексной проверки застройщику выдано заключение о соответствии объекта утвержденному проекту. После этого застройщик получил необходимую разрешительную документацию для начала работы спортивного центра", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет около 4,5 тыс. кв. м. На первом этаже обновлена зона бассейна с помещением дежурного тренера. Часть площади выделена для административных помещений, касс и отдела продаж. Оставшуюся площадь комплекса займут тренажерные залы, раздевалки, душевые и санузлы. Также для посетителей заработают бани.

"Внутреннюю отделку после сдачи объекта в эксплуатацию выполнит арендатор. ФОК адаптирован для посещения маломобильных групп населения - на входе в здание установлен лестничный гусеничный подъемник", - уточнили в пресс-службе.

Председатель Мосгосстройнадзора отметил, что за время реконструкции спортивного комплекса комитет провел три выездные проверки, в ходе которых инспекторы контролировали качество работ и применяемых материалов. "После получения уведомления о начале строительно-монтажных работ мы составили график проверок комплекса в Южном Бутове. В инспекциях принимали участие специалисты центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты выполнили комплекс исследований и испытаний в рамках инструментального контроля", - добавил Войстратенко.