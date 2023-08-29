Российский барк "Седов" вышел в третий рейс по Балтике с курсантами из Калининграда

Морскую практику на борту судна пройдут более 140 курсантов

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Российский барк "Седов" отправился из Калининграда в третий в навигации 2023 года рейс. На борту самого крупного учебного парусного судна в мире в плавание по Балтике вышли более 140 курсантов-практикантов морских учебных заведений, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, являющейся эксплуатантом этого парусника.

"Участниками 30-суточного учебного плавания по Балтийскому морю стали 90 курсантов Калининградского морского рыбопромышленного колледжа (КМРК) и 51 курсант БГА. В числе практикантов - будущие электро- и судомеханики, судоводители, радисты, специалисты холодильных установок. Им на практике в море предстоит осваивать то, что изучали в учебных кабинетах", - рассказали в пресс-службе.

За два предыдущих рейса навигации этого года на барке "Седов", с его капитаном Виктором Николиным, морскую практику уже прошли почти 300 курсантов морских учебных заведений Калининграда, Санкт-Петербурга, Астрахани, Керчи, Мурманска. По-особому примечательным стал второй рейс. Он запомнится курсантам участием парусника в торжествах и параде в честь Дня ВМФ России в Кронштадте и Санкт-Петербурге, отметили в БГА.

Ранее сообщалось со ссылкой на ректора Калининградского государственного технического университета Владимира Волкогона, что "Седов" совершит в нынешнюю навигацию три рейса. Еще один - другой знаменитый барк "Крузенштерн", также приписанный к Калининграду. На судне пока продолжается плановый ремонт, который вынужденно затянулся из-за проблем с иностранными поставщиками в условиях санкций Запада. По оценке Волкогона, в общей сложности четырех рейсов двух учебных парусников будет достаточно, чтобы выполнить обязательства по прохождению на барках морской практики курсантами учебных заведений Росрыболовства.

Перед выходом в очередное плавание из Калининградского морского рыбного порта на борту парусника "Седов" состоялось торжественное построение курсантов-практикантов. Напутствуя будущих мореходов, ректор университетского комплекса КГТУ Владимир Волкогон отметил, что "навыки, полученные во время морской практики на барке, пригодятся не только в работе, но и в дальнейшей жизни".

О барке "Седов"

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". По итогам Второй мировой войны судно было передано Советскому Союзу и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебных парусных судов. Его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7 320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

В 2012-2013 годах барк совершил кругосветное плавание, которое длилось 14 месяцев. "Седов" - участник кругосветной экспедиции 2019-2020 годов, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парусник также совершил трансарктический переход по Северному морскому пути в автономном плавании из Владивостока в Мурманск.