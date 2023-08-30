Эксперты: действующие главы регионов будут переизбраны благодаря запросу на стабильность

По мнению экспертов, ключевым отличием нынешней кампании к единому дню голосования от кампаний 2010-2020-х годов является радикальная смена повестки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Нынешняя обстановка в стране в условиях проведения специальной военной операции нивелирует негатив, который накопился у граждан по отношению к действующим главам регионов за предыдущие годы, и создает запросу на стабильность, поэтому в большинстве субъектов они будут вновь переизбраны в ходе сентябрьского голосования. Об этом говорится в аналитической записке Фонда развития гражданского общества "Обзор кампаний и прогноз результатов", которая имеется в распоряжении ТАСС.

Ключевым отличием нынешней кампании к единому дню голосования от кампаний 2010-2020-х годов, по мнению экспертов, является радикальная смена повестки, связанная с проведением СВО и адаптацией граждан к новым условиям, что привела к созданию "новой нормальности". Одним из основных ее аспектов, помимо адаптации граждан, стала успешная работа властей по сохранению стабильности и приемлемых уровней социальных показателей, а также идеологическая консолидация вокруг целей и задач СВО.

"Наша гипотеза состоит в предположении, что в условиях СВО избиратели в массе стали консервативнее, сдержаннее, больше ценят стабильность и чаще склоняются к поддержке действующей власти, даже если имеют к нему какие-то претензии. "Новая нормальность" нивелирует, а то и вовсе обнуляет тот негатив, который пристал к ВДЛ (высшему должностному лицу - прим. ТАСС) за предыдущие годы", - отмечается в записке.

Говоря про выборы высших должностных лиц, эксперты из выше сказанного полагают, что они завершатся не просто переизбранием в большинстве регионов, а переизбранием половины или более из них с лучшими результатами, чем на прошлых выборах. Особо выделяют действующего мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и главу Нижегородской области Глеба Никитина.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.