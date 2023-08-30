Миронов предложил Путину провести олимпиаду на русском языке для школьников СНГ

Руководитель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что Всероссийская олимпиада зарекомендовала себя в качестве одного из эффективных средств по выявлению одаренных учеников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Руководитель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести "Евразийскую олимпиаду школьников" на русском языке, участие в которой смогут принять школьники из всех стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Письмо на имя президента есть в распоряжении ТАСС.

Миронов отметил, что Всероссийская олимпиада школьников зарекомендовала себя в качестве одного из эффективных средств по выявлению одаренных учеников, оказанию им всесторонней поддержки, в том числе при их поступлении в высшие учебные заведения.

"В этой связи представляется возможным масштабирование данной практики в рамках Содружества Независимых Государств. В целях реализации указанного предложения представляется целесообразным организовать и провести "Евразийскую олимпиаду школьников" на русском языке, участие в которой смогут принимать талантливые школьники из всех стран - участниц СНГ", - написал парламентарий.

Он также предложил победителям "Евразийской олимпиады школьников" предоставлять право поступления в государственные профильные вузы России на бюджетной основе без вступительных испытаний. В результате, считает Миронов, наиболее талантливые представители молодежи из стран - участниц СНГ смогут получить высшее образование в РФ, а российские абитуриенты - в странах СНГ. "Евразийская олимпиада школьников" станет эффективным инструментом формирования единого образовательного пространства на территории Содружества Независимых Государств", - прочеркнул депутат.

"Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность поддержать организацию ежегодной "Евразийской олимпиады школьников" совместно со странами - участницами Содружества Независимых Государств", - резюмировал политик.