Москва простится с Глебом Панфиловым

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, актрисой Инной Чуриковой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве. После отпевания в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря режиссера похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР, актрисой Инной Чуриковой.

"30 августа храм будет открыт для прощания с 12:00. В 13:00 состоится отпевание Глеба Анатольевича Панфилова в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Прощание и панихида с народным артистом РСФСР пройдет на Новодевичьем кладбище в 15:00", - говорится в сообщении театра "Ленком Марка Захарова", где Панфилов поставил несколько спектаклей.

Панфилов ушел из жизни 19 августа в возрасте 89 лет, режиссер лишь на семь месяцев пережил Чурикову, которая была его музой на протяжении полувека и снялась почти во всех его фильмах. Актриса умерла 14 января 2023 года. Соболезнования родным и близким кинематографиста выразили его коллеги, политики, культурные и общественные деятели. Президент России Владимир Путин отметил, что Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. "Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание", - написал глава государства в телеграмме с соболезнованиями.

Свободолюбивым человеком, который любил жизнь, назвал Панфилова директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Он также отметил уникальный талант режиссера, который ставил в "Ленкоме" пьесы "…Sorry", "Аквитанская львица" и "Ложь во спасение".

"Говоря о Глебе Анатольевиче Панфилове, невозможно не вспомнить Инну Михайловну Чурикову. Безусловно, он "создал" Инну Михайловну, подарил нам великую актрису и раскрыл ее талант. Благодаря его таланту и она раскрылась. Было чудом, что они есть", - сказал Варшавер.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков пообещал всегда любить и помнить Панфилова, которого считает "абсолютным новатором". Смерть Панфилова и Чуриковой, режиссер назвал неразделимой утратой. "Честно говоря, я понимал, что Глеб Анатольевич не сможет долго существовать без Инны Михайловны. Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь. По большому счету, они были одно целое - невероятное сочетание мужского и женского и безгранично дополняющие друг друга дарования", - сказал Михалков.

Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Режиссер ставил спектакли в "Ленкоме Марка Захарова" и Театре Наций. Также с 1977 года работал на "Мосфильме", где снял многие свои фильмы.