В Петербурге открывается международная агропромышленная выставка "Агрорусь"

В ней примут участие более 250 компаний из 3 стран и 20 регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Крупнейшая на Северо-Западе международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2023" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге с 30 августа по 1 сентября. Впервые на выставке свои достижения представят более 10 компаний из Китая, сообщается на сайте мероприятия.

"Тема международного сотрудничества - одна из ключевых в сегодняшней повестке дня. Поэтому впервые на выставке свои достижения представят более 10 компаний из Китая. Для российского рынка КНР предлагает промышленные сушилки зерна и комбикормов, пищевое оборудование, комплектующие для сельскохозяйственной техники и прочее. Традиционным участником "Агроруси" станет Республика Беларусь. Компании из Минской, Могилевской и Витебской областей не только готовят технические новинки, но и везут в Петербург эксклюзивные белорусские угощения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в выставке примут участие более 250 компаний из 3 стран и 20 регионов России. Масштабную экспозицию представит Ленинградская область, которая включает продукцию сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств 17 районов.

На выставочных стендах будет продемонстрирована новейшая техника и оборудование для сельского хозяйства, удобрения, БАДы и пищевые добавки, агропромышленные беспилотники для уничтожения борщевика, "умные" агрометеостанции и многое другое. Кроме этого, запланирована деловая программа, где специалисты обсудят вопросы кадров, цифровизации в сельском хозяйстве, экспорта продукции, импортозамещения и тенденций развития аграрного образования. Особое внимание будет уделено развитию сельского туризма, где примут участие представители Черногории.

Также в рамках выставки состоится конкурс "Золотая медаль" под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ, где определятся лучшие производители и поставщики услуг в агропромышленной сфере.