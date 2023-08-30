29 августа, 22:10

В Приморье жителей Артема рекомендовали перевести на дистанционную работу из-за паводка

В детсадах города ввели свободное посещение

ТАСС, 30 августа. Власти города Артема в Приморье рекомендовали перевести жителей на дистанционный режим работы из-за паводка, в детсадах введено свободное посещение. Об этом сообщил глава города Вячеслав Квон в своем телеграм-канале.

"Из-за обильного количество осадков сегодня рекомендую работодателям по возможности перевести работников, не задействованных в жизнеобеспечении города, на дистанционный режим работы. В детских садах вводится свободное посещение", - написал Квон.

Он также отметил, что в связи с погодными явлениями возможны сбои и изменение маршрутов пассажирских автобусов.

В ближайшие два дня паводки охватят большую часть территории Приморского края. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 м. Наиболее паводкоопасным назван 21 район на юге и востоке Приморья. Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. 

Теги:
РоссияПриморский край
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