The Intercept: ФБР собрало данные о ДНК 21,7 млн человек и планирует увеличить это число

По информации портала, в 2024 финансовом году бюро планирует потратить на работу с каталогом этих данных дополнительно $53,1 млн

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) собрало 21,7 млн профилей ДНК, что составляет примерно 7% населения США (около 335 млн - прим. ТАСС) и планирует нарастить темпы сбора этих данных. Об этом во вторник сообщил портал The Intercept со ссылкой на данные ФБР.

Отмечается, что в 2024 финансовом году (начинается 1 октября) бюро планирует потратить на работу с каталогом ДНК дополнительно $53,1 млн при текущих расходах $56,7 млн. Портал напоминает, что, по словам директора ФБР Кристофера Рея, его ведомство ежемесячно собирает около 90 тыс. образцов ДНК и планирует довести этот показатель до 120 тыс. в месяц или почти до 1,5 млн в год.

"Наша ДНК - это личная и конфиденциальная [информация]. Она может раскрыть нашу склонность к серьезным заболеваниям, сведения о членах семьи и родословной", - сказала The Intercept представитель правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод Вера Эйдельман. Она убеждена, что быстрое расширение каталога ДНК имеет "серьезные последствия для гражданских свобод", подрывает представления о независимости, свободе и презумпции невиновности.