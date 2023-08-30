30 августа, 01:43

ПЦР-тесты для участников и персонала Восточного экономического форума будут обязательными

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что прививки не обязательны

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Меры по борьбе с коронавирусом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сохранены, все участники мероприятия и технический персонал пройдут обязательное ПЦР-тестирование. Об этом сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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"Что касается антиковидных мер, они остаются. Все участники форума, представители средств массовой информации и технический персонал должны будут пройти ПЦР-тестирование, прививки не обязательны. Для тестирования будут развернуты пункты в кампусе и лабораторном корпусе ДВФУ, в аэропорту и самых популярных у наших гостей отелях - "Азимут" и "Лотте", а также в здании краевого правительства. Иногородние участники смогут сдать анализ в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга", - рассказал Кожемяко.

Он отметил, что большинство пунктов будут работать с раннего утра до позднего вечера. Без отрицательного результата ПЦР-теста от лаборатории, аккредитованной Роспотребнадзором, именные беджи активированы не будут. Участники пленарного заседания будут сдавать дополнительный анализ. Также определены организации, которые могут предоставить помещения для развертывания обсерваторов в Артемовском и Владивостокском городских округах - это "Авиа отель" и Дальневосточный центр отдыха "Ритм-10".

ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. 

Теги:
Пандемия COVID-19Восточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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