"Известия": жертвы насилия смогут заявить о проблеме онлайн

Инициативу о внедрении специальной кнопки на сайтах специализированных НКО для того, чтобы жертвы смогли написать и получить помощь, направили в Минцифры

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Инициативу о внедрении специальной кнопки на сайтах специализированных НКО для того, чтобы жертвы насилия смогли написать и оперативно получить необходимую помощь, направлена в Минцифры для обсуждения, сообщила "Известиям" автор проекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"Говоря об уникальных инициативах именно для некоммерческого сектора, представители НКО посчитали важным разместить кнопку для обращения за помощью онлайн. Это необходимо для того, чтобы люди, которые не могут запросить помощь по телефону по разным причинам, могли написать и оперативно получить поддержку. О необходимости такой кнопки говорили НКО, которые оказывают помощь детям и тем, кто сталкивается с домашним насилием", сказала она.

Кроме того, в это же окно запроса помощи россияне смогут прикреплять нужные документы (к примеру, медицинские справки о переломах).

Глава профильной комиссии Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова сообщила "Известиям", что сегодня существует отдельная категория некоммерческих организаций, которая занимается деликатными темами, связанными с насилием или жестоким обращением. "Это необязательно насилие в семье, хотя, к несчастью, и такая проблема никуда не делась, может быть в рабочем коллективе, в другом сообществе, когда жертве опасно признаться и важно иметь телефон горячей линии или кнопку на сайте, куда можно сообщить о таком случае. Поэтому проблема актуальна, такая кнопка действительно нужна", - отметила она.

В Минцифры подтвердили "Известиям" получение обращения Ольги Занко к главе ведомства Максуту Шадаеву по наполнению сайтов НКО. Там также добавили, что планируют рассмотреть и учесть представленные в нем идеи по формированию типовых страниц конструктора на платформе "Госвеб".