Слуцкий попросил правительство учредить конкурс грантов для россиян старше 35 лет

Председатель ЛДПР отметил, что такую возможность нужно предоставить волонтерам, которые готовы помогать бойцам и их семьям

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность учреждения конкурса грантов для физических лиц старше 35 лет. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Слуцкий в письме подчеркнул, что с началом специальной военной операции (СВО) выросло число волонтеров, готовых помогать бойцам и их семьям. Вместе с тем, продолжил он, в волонтерское движение объединяется все больше граждан старше 35 лет, в 2022 году их число превышало 1,1 млн человек.

Парламентарий привел в качестве примера конкурс молодежных проектов, в котором участие могут принимать граждане в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), претендовать на гранты в форме субсидий из федерального бюджета могут только победители конкурса в вышеупомянутом возрастном диапазоне.

"В связи с особой общественно-социальной значимостью деятельности волонтеров прошу Вас рассмотреть возможность учреждения конкурса грантов для физических лиц старше 35 лет, содействующих достижению целей специальной военной операции", - говорится в документе.

По словам лидера ЛДПР, подобная мера будет способствовать развитию движения и большей консолидации российского общества в достижении победы в СВО.