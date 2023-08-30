Эксперт рассказал, в чем может заключаться трудовое воспитание школьников

Речь идет о дежурстве по классу, работе на пришкольном участке, помощи в библиотеке, музее, а также об экологических акциях, считает ректор Московского педагогического госуниверситета Алексей Лубков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Общественно полезный труд школьников может заключаться в дежурствах по классу и школе, работе на пришкольном участке, помощи в библиотеке или музее, участии в экологических акциях. Такое мнение выразил ТАСС ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

"Какие виды общественно полезного труда могут быть организованы? Дежурство по классу и по школе, работа на пришкольном участке, оформление помещения класса и школы, помощь в библиотеке, работа в музее, экологические акции и так далее", - сказал Лубков.

Он отметил, что виды такого труда будут планировать с учетом возрастных особенностей детей и особенностей их здоровья и, в частности, будут связаны с содержанием учебного предмета "Технология".

Польза общественно полезного труда для детей

Как рассказал ТАСС заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург, трудовое воспитание имеет разные направления: труд может быть как обслуживающий, например, уборка класса, так и производительный.

"Здесь надо просто меру соблюдать. Сегодня огромное количество возможностей, чтобы дети проявляли творчество: участвовали в проектах, работали на 3D-принтерах, сейчас эти возможности есть", - сказал он.

По мнению директора Института изучения детства, семьи и воспитания Натальи Агре, в школе ребенок должен копить навыки трудовой деятельности, участвовать в решении практических дел и задач технологической и социальной направленности, а также быть способным инициировать, планировать и самостоятельно выполнять разного рода деятельность. "Для этого и семья, и школа должны действовать сообща, поддерживая и вовлекая детей в уроки технологии, помогая освоить, а может и улучшить навыки, приобретенные в школе, научить поддерживать чистоту и порядок в классе и дома, способствовать и участвовать самим в субботниках и других мероприятиях, направленных на улучшение уровня жизни вокруг себя", - отметила она.