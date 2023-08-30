В Новой Каховке Херсонской области открыли приют для бездомных животных

По данным администрации Новокаховского городского округа, волонтеры собрали и доставили туда 40 кг корма

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Приют для бездомных животных начал работу в Новой Каховке Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил мэр Владимир Леонтьев.

"Мы открыли приют для собачек и кошек. Волонтеры есть, молодежь помогает. Это дело непростое, особенно в нашей ситуации, но работает", - сказал он.

Как уточняется в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа, для содержания животных в приюте волонтеры собрали и доставили 40 кг корма. Питомцы также, благодаря поддержке неравнодушных граждан, обеспечиваются горячей пищей и водой. "Не забывают волонтеры и про здоровье питомцев - закупили необходимые медикаменты: средства от блох, клещей и паразитов", - добавили в администрации.

Волонтер Людмила сообщила, что многие бездомные животные брошены хозяевами. "Но отказ хозяев не должен лишать этих животных права на заботу, поэтому мы помогаем приюту и продолжим помогать в будущем", - приводятся ее слова в Telegram-канале администрации.

Вопрос бездомных животных в Новой Каховке стал особенно остро после разрушения дамбы Каховской ГЭС.