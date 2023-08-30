В ТИУ будут учиться студенты из Эфиопии, Никарагуа, Сомали и Перу

В Тюменском индустриальном университете на программу "Довузовская подготовка иностранных студентов" ожидают 90 иностранцев из 19 стран

ТЮМЕНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Студенты из 19 стран пройдут довузовскую подготовку по изучению русского языка в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), обучающихся из Эфиопии, Никарагуа, Сомали и Перу вуз примет впервые. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТИУ.

"1 октября для иностранных граждан, не владеющих русским языком, стартует программа "Довузовская подготовка иностранных студентов". <…> Впервые в ТИУ будут изучать русский язык граждане Эфиопии, Никарагуа, Сомали, Перу", - рассказали в вузе.

В университете уточнили, что в 2023 году на программу "Довузовская подготовка иностранных студентов" ожидают 90 иностранцев из 19 стран. Они будут обучаться русскому языку для дальнейшего поступления в российские вузы. Программа обучения доступна как на договорной основе, так и в пределах квоты правительства РФ.

Всего в 2023 году в Тюменский индустриальный университет для обучения по различным образовательным программам поступили 365 иностранных граждан из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Габона, Ганы, Египта, Йемена, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Ливана, Молдовы, Сирии, Таджикистана, Танзании, Туркменистана, Узбекистана, Чада, добавили в вузе.