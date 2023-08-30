Более 80% опрошенных американцев обеспокоены состоянием демократии в США

Также 59% респондентов сомневаются, что республиканцы и демократы смогут преодолеть политические разногласия для принятия двухпартийных решений

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Состояние демократии в Соединенных Штатах тревожит более 80% американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно вашингтонским Центром двухпартийной политики и исследовательской фирмой Morning Consult и во вторник опубликованного в газете The Hill.

Так, 82% респондентов заявили о своей обеспокоенности состоянием демократии в стране, а 40% сообщили, что "очень обеспокоены" этим. Кроме того, 59% опрошенных не уверены, что Республиканская и Демократическая партии смогут преодолеть политические разногласия ради принятия двухпартийных решений.

Опрос проводился с 21 по 24 августа. В нем приняли участие почти 2 тыс. американцев. Статистическая погрешность составляет 2 п.п.